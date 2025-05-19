شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالاله بن عبدالرحمن يزور جمعية تكامل الصحية ويشيد بدورها المجتمعي.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالاله بن عبدالرحمن بن ناصر آل سعود، جمعية تكامل الصحية، حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور علي الشمراني، وعدد من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.

واطّلع سموه خلال الزيارة على البرامج والمبادرات التي تنفذها الجمعية لخدمة المجتمع، والتجهيزات الطبية والخدمية المقدَّمة للفئات المستفيدة، بالإضافة إلى خطط التوسّع والتطوير المستقبلية التي تعمل الجمعية على تحقيقها.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز الشراكات المجتمعية، والاطلاع على الجهود التي تبذلها الجمعية في مجال الرعاية الصحية غير الربحية، بما يسهم في دعم القطاع الثالث، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة وتمكين الجمعيات المتخصصة.

وبهذه المناسبة، ثمّن رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور علي الشمراني، زيارة سمو الأمير عبدالاله واهتمامه بالقطاع غير الربحي، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تمثّل دعمًا معنويًا كبيرًا للجمعية ومنسوبيها، وتعكس حرص سموه على دعم الجمعية وعملها المؤسسي في المجال الصحي وتعزيزه دوره.

وقال الشمراني تُعد هذه الزيارة دافعًا قويًا لمواصلة التميز في تقديم خدمات صحية متكاملة، وتوسيع نطاق المستفيدين منها، كما تؤكد على أهمية الشراكة المجتمعية في بناء منظومة صحية أكثر شمولية.

وتُعد جمعية تكامل الصحية إحدى الجمعيات الرائدة في تقديم الخدمات الصحية المجانية للمحتاجين، وتعمل على تطوير برامج نوعية تواكب متطلبات المجتمع وتعزز مبدأ الوقاية والتوعية إلى جانب العلاج.