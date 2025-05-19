السعودية | “ريف السعودية” ينظّم برنامجًا لتأهيل المرأة الريفية في صناعة الجلود بالخرج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نظّم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، البرنامج التدريبي الأول في التمكين المهاري للصناعات الجلدية، وذلك لتمكين النساء الريفيات في محافظة الخرج.

ويهدف البرنامج إلى إكساب المرأة الريفية المهارات المطلوبة في مجال صناعة الجلود المحلية، ودعم مشاريعهن الصغيرة، وتسويق منتجاتهن الجلدية المتنوعة والتوسع فيها؛ مما يُعزز ريادة الأعمال للنساء الريفيات، ويدعم الاقتصاد الوطني، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح مساعد الأمين العام لبرنامج “ريف السعودية” للإعلام والاتصال ماجد البريكان، أن البرنامج التدريبي شهد مشاركة (15) متدربة من رائدات الأعمال الريفيات؛ بهدف بناء وتطوير قدراتهن في مجال القيمة المضافة للصناعات الجلدية، من خلال التدريب على التقنيات والتصميم المبتكر، وتنويع المنتجات الجلدية، إضافة إلى مراقبة الجودة وإدارة الأعمال، إلى جانب تخطيط الأعمال، وإستراتيجيات التكلفة والتسويق؛ بما في ذلك العلامات التجارية لإنشاء مشاريع ذات قيمة مضافة.

وأضاف البريكان، أن البرنامج سيتمكنّ من تطوير مهارات المتدربات في مجال ريادة الأعمال، وتحقيق قيمة مضافة للصناعات الجلدية، إضافةً إلى تنويع المنتجات، وإدارة الأعمال التجارية، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء من 10 إلى 15 شركة جديدة، مما سيسهم في توفير أكبر عددٍ من فرص العمل للنساء الريفيات.

يُذكر أن قطاع المرأة يُعد أحد القطاعات المهمة التي يدعمها برنامج “ريف السعودية”، للإسهام في تعزيز منتجات الأسر الريفية، وذلك من خلال تقديم الدعم لها، وتطوير مهاراتها، عبر العديد من المبادرات، والبرامج، والمشاريع المختلفة.

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