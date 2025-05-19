السعودية | هيئة تقويم التعليم تشارك في مؤتمر INQAAHE 2025 بطوكيو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - شاركت “هيئة تقويم التعليم والتدريب”، في فعاليات المؤتمر الثامن عشر لشبكة ضمان الجودة في التعليم العالي (INQAAHE)، الذي عُقد في العاصمة اليابانية طوكيو.

وأقيم المؤتمر تحت عنوان “The Big Bang Theory: the Quality Assurance Paradigm Shift”، الذي استضافه اتحاد اعتماد الجامعات اليابانية (JUAA)، حيث يُعد منصةً عالميةً، تجمع “وكالات ضمان الجودة ومؤسسات التعليم العالي”؛ لمناقشة التحولات الجوهرية في مفاهيم وممارسات ضمان الجودة، في ظل التغيرات التكنولوجية والاجتماعية.

وتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسة؛ وهي: (ضمان الجودة والاستدامة: دور ضمان الجودة في دعم مؤسسات التعليم العالي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة)، و(ضمان الجودة ومسارات التعلم المبتكرة: دعم التعليم المرن والنماذج التعليمية الجديدة مع الحفاظ على جودة المخرجات التعليمية)، و(ضمان الجودة والذكاء الاصطناعي: استكشاف كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة التعليم والتقييم)، و(ضمان الجودة والاعتراف بالمؤهلات: تطوير أنظمة ضمان جودة تدعم الاعتراف بالمؤهلات المكتسبة عبر طرق تعلم غير تقليدية).

وجاءت مشاركة “هيئة تقويم التعليم والتدريب”، في إطار حرصها على تبادل الخبرات مع الهيئات الدولية، والاطّلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال (ضمان جودة التعليم والتدريب)، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم في المملكة.

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