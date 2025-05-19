شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك عبدالله" الطبية تُجري أول عملية روبوتية في جراحة الصدر والان نبدء بالتفاصيل

دقة عالية

تجمعات هوائية

خدمات صحية متقدمة

الدمام - شريف احمد - دشنت مدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، خدمة الجراحة الروبوتية المتقدمة باستخدام جهاز Da Vinci Xi، في إنجاز طبي يُمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الجراحية المقدمة، ويعزز من مكانة المدينة كمركز مرجعي رائد في تقديم الرعاية التخصصية المعتمدة على الابتكار والتقنيات الحديثة.وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي بأنه انطلقت الخدمة بإجراء عملية روبوتية في تخصص جراحة الصدر، وذلك ضمن خطة استراتيجية لتوسيع نطاق استخدام التقنية لتشمل مختلف جراحات مراكز التميز الطبية داخل المدينة، مثل جراحات الأورام بأنواعها، والمسالك البولية، والأورام النسائية، وجراحة القلب، وزراعة الأعضاء وغيرها.أضاف التجمع ، تتميز الجراحة الروبوتية بالدقة العالية التي توفرها الكاميرا ثلاثية الأبعاد (3D)، والقدرة على الوصول الدقيق للأماكن المعقدة في الجسم بأقل تدخل ممكن، مما ينعكس على تقليل نسبة الألم بعد الجراحة، وتسريع التعافي، وخروج المريض من المستشفى في وقت أقل مقارنة بالعمليات التقليدية.كما تُمثل التقنية الجديدة تحولًا كبيرًا من حيث حجم التدخل الجراحي، حيث كانت العمليات التقليدية تتطلب الفتح الجراحي وقد تصل إلى أكثر من 10 سنتيمترات، بينما لا تتجاوز الفتحة الواحدة في الجراحة الروبوتية 1 سنتيمتر، مما يقلل من الآثار الجانبية ويُحسّن من نتائج العمليات الجراحية بشكل عام.أشار التجمع الصحي إلى أن أولى الحالات التي أجريت باستخدام التقنية الحديثة كانت لمريض ثلاثيني يعاني من تجمعات هوائية متكررة في تجويف الصدر الأيسر، تسببت له بصعوبات تنفسية مستمرة، حيث أظهرت الفحوصات وجود تكيسات في الفصين العلوي والسفلي من الرئة اليسرى. وتم بنجاح استئصال هذه التكيسات وإلصاق الرئة بجدار الصدر باستخدام الروبوت الجراحي، خلال عملية دقيقة استغرقت ساعة ونصف.وأُجريت العملية بقيادة الدكتور متعب الزايدي، استشاري جراحة الصدر والمريء والمعدة باستخدام الروبوت والمناظير ذات التدخل المحدود، وبمساعدة الدكتور أيمن جعفر، استشاري مساعد جراحة الصدر، بالتعاون مع فريق تخصصي من قسم التخدير والتمريض، في إنجاز يُعد الأول من نوعه على مستوى المدينة ويجسد مستوى الجاهزية العالية للكفاءات الطبية والتقنية.يؤكد هذا التدشين التزام مدينة الملك عبدالله الطبية المستمر بتبني أحدث ما توصل إليه العلم من تقنيات، وتقديم خدمات صحية متقدمة وآمنة تسهم في تحسين جودة حياة المرضى، وتجعل من التجربة العلاجية نموذجًا يُحتذى به على مستوى المملكة والمنطقة.