شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة عدسة بتقنية “يماني تكنيك” لأول مرة في مستشفى جنوب القنفذة والان نبدء بالتفاصيل

خدمات نوعية

الدمام - شريف احمد - أجرى فريق طبي في مستشفى جنوب القنفذة، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، أول عملية من نوعها بالمستشفى لزراعة عدسة خاصة دون وجود محفظة داخلية، وذلك باستخدام تقنية “يماني تكنيك” المتقدمة، لمريض ستيني كان يعاني من مضاعفات بعد عملية سابقة.وأوضح تجمع مكة الصحي أن العملية أُجريت تحت التخدير الموضعي، وتم خلالها تثبيت العدسة في صلبة العين، إلى جانب إجراء إصلاح جراحي لبؤبؤ العين باستخدام خيوط دقيقة من نوع برولين مقاس 10-0، مؤكداً نجاح العملية وتعافي المريض وخروجه من المستشفى بصحة جيدة.أشار التجمع إلى أن قسم العيون بالمستشفى يتمتع بكوادر طبية ذات كفاءة عالية، تسهم في تقديم خدمات نوعية للمراجعين، بما يعزز جودة الرعاية الصحية في المنطقة.ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود تجمع مكة المكرمة الصحي في تحقيق التكامل بين منشآته الصحية، وتوفير خدمات طبية متقدمة للمواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.