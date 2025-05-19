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المملكة تُدين الهجوم الانتحاري على قاعدة عسكرية في الصومال

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واس- الرياض 0 تبليغ

المملكة تُدين الهجوم الانتحاري على قاعدة عسكرية في الصومال

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الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية بأشد العبارات الهجوم الانتحاري على قاعدة "زيرو دمايو" العسكرية في مقديشو عاصمة جمهورية الصومال الفيدرالية، الذي تسبب في وفاة وإصابة العشرات.
وعبّرت المملكة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب الصومال الشقيق، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وجددت المملكة رفضها التام لكل أشكال الإرهاب والتطرف، وتضامنها مع الصومال وشعبه الشقيق في هذا الحادث المؤلم.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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