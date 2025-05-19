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الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تطلق «المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن»

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الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تطلق «المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن»

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني اليوم عن إطلاق «المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن» في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الهادف إلى بناء ثقافة سيبرانية عالية لدى ضيوف الرحمن، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لديهم بأساليب مبتكرة وتفاعلية، وذلك ضمن برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم حج 1446هـ، الذي تنفذه الهيئة لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تسخير جميع الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وبيّنت الهيئة أن المعرض الذي يأتي بالتعاون مع شركة مطارات جدة، يستهدف حجاج بيت الله الحرام القادمين جواً عبر مجمع صالات الحج والعمرة، ويتضمن مجموعة من المواد والمنشورات والإرشادات التوعوية المعدّة خصيصاً لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لديهم بلغات متعددة، كما يستعرض مفاهيم الأمن السيبراني ودوره في الحد من المخاطر السيبرانية المتجددة، وأهمية التحديثات الأمنية، والتعرّف على أساليب التصيّد الإلكتروني والهندسة الاجتماعية، وأمن التطبيقات، وغيرها من الموضوعات التي من شأنها الإسهام في بناء ثقافة سيبرانية عالية لدى ضيوف الرحمن.

وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص برفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني وتعميمها على الجهات ذات العلاقة في المملكة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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