شكرا لمتابعة خبر عن إعادة كفاءة النظر لطفل ولد بماء أبيض خلقي أفقده الإبصار بنسبة تزيد عن 80% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ، من إعادة كفاءة النظر لطفل عمره “5” أعوام، ولد بماء أبيض خلقي بكلتا العينين،

‎وقالت الدكتورة ليلى جداوي استشارية عيون وحول الأطفال رئيس الفريق الطبي أن أسرة الطفل حضرت به إلى المستشفى، بعد ظهور علامات تؤكد ضعف مستوى إبصاره

‎وأضافت ” تم إجراء فحص سريري للطفل ومن ثم أخضع لحزمة من الفحوصات الدقيقة باستخدام تقنيات الجهاز الشقي المتحرك Portable Slit Lamp، وقد أظهرت النتائج وجود ماء أبيض خلقي بكلتا العينين، بنسبة تصل إلى “80%” في اليسرى ، و”50%” باليمنى، مضيفة أن كفاءة النظر بالعين اليسرى كانت أقل من “20%”، وباليمنى

‎أقل من “50%”.

‎وخضع الطفل لعملية تم فيها إزالة الماء الأبيض والكبسولة الخلفية مع جزء من السائل الزجاجي، وتركيب عدسة داخل العين، وتبين أن هناك تحسناً في مستوى الإبصار بعد إزالة الضمادة مباشرة، ولاحقاً استعاد النظر بنسبة تتراوح ما بين “90 إلى 100%”.