اخبار السعوديه

جامعة جدة تُعلن فتح باب القبول للطلاب الدوليين عبر منصة ادرس في السعودية

0 نشر
0 تبليغ

جامعة جدة تُعلن فتح باب القبول للطلاب الدوليين عبر منصة ادرس في السعودية

شكرا لمتابعة خبر عن جامعة جدة تُعلن فتح باب القبول للطلاب الدوليين عبر منصة ادرس في والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت جامعة جدة، عن فتح باب القبول للعام الجامعي 2026 للطلاب الدوليين الراغبين في الاستفادة من المنح الخارجية، وذلك من خلال منصة “ادرس في السعودية”، والتي تتيح فرصة للطلاب من مختلف أنحاء العالم للالتحاق بالجامعة والدراسة في بيئة أكاديمية متقدمة.

وتُعّد “ادرس في السعودية” منصة وطنية موحدة تُقدم خدماتها بعشر لغات عالمية، وتسهّل على الطلاب الدوليين تقديم طلباتهم إلكترونيًا للدراسة في الجامعات السعودية في مختلف التخصصات، حيث تُسهم المنصة في تمكّين الطالب المستفيد من متابعة الطلب حتى الحصول على التأشيرة التعليمية إلكترونيًا.

وأكدت مديرة إدارة المنح الدراسية والتبادل الطلابي بجامعة جدة نوف جمبي، أن الجامعة تُقدّم عبر المنصة مجموعة متنوعة من البرامج الأكاديمية التي تلبي احتياجات سوق العمل الحديث، وتشمل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وإدارة سلاسل الإمداد، واللغة الصينية، والإدارة ، إضافة إلى دبلوم الفندقة والضيافة، ودبلوم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

ودعت الجامعة الراغبين في التقديم إلى زيارة منصة “ادرس في السعودية” للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة وآلية التقديم والمواعيد من خلال رابط الموقع .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا