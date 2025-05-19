السعودية | برنامج “سخاء” يوقع اتفاقية لإنشاء نادٍ لكبار السن في جدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وقّع برنامج “سخاء” اتفاقية مشاركة مجتمعية لتنفيذ مشروع نادي سكينة لكبار السن بمدينة جدة لتطوير جودة الخدمات المقدمة لكبار السن في المملكة.

وتهدف الاتفاقية؛ إلى تأسيس منظومة متكاملة تسهم في الارتقاء بجودة حياة كبار السن من خلال تقديم خدمات متخصصة، وبرامج نوعية متنوعة، تُمكّنهم من المشاركة المجتمعية الفاعلة، وتدعم صحتهم الجسدية والنفسية والاجتماعية.

وقّع الاتفاقية من جانب البرنامج، الأمين العام لبرنامج سخاء المهندس عبدالعزيز بن محمد الحسين، مع الباذل الدكتور خالد بن عبدالجليل بترجي.

وترتكز الاتفاقية على تمكين الباذل من تنفيذ المشروع، عبر تقديم حزمة من المحفزات والممكنات التي يقدمها برنامج سخاء، بما في ذلك تخصيص عقار ملائم لتسكين المشروع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار التراخيص النظامية، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإجرائي اللازم؛ لضمان كفاءة التنفيذ، واستدامة الأثر.

وتأتي هذه الاتفاقية امتدادًا لتوجّهات برنامج “سخاء” في دعم وتمكين الباذلين لإطلاق مشاريع نوعية ذات أثر مستدام، وترسيخًا لدوره المحوري في بناء شراكات فاعلة تُعزز مساهمة الأفراد في التنمية الوطنية المستدامة، بما يواكب الأولويات الوطنية، ويلبي الحاجات التنموية، وينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

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