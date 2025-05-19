السعودية | حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة ينقذ (10) مقيمين من الجنسية المصرية بعد جنوح واسطتهم البحرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بالقنفذة في منطقة مكة المكرمة (10) مقيمين من الجنسية المصرية بعد جنوح واسطتهم البحرية على الشعاب المرجانية، وتم تقديم المساعدة لهم.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية، والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

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