شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبي لرفع مهارات المرأة الريفية في الصناعات الجلدية بالخرج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نظّم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، في إطار جهوده المستمرة لتمكين المرأة الريفية؛ البرنامج التدريبي الأول في التمكين المهاري للصناعات الجلدية.
وذلك لتمكين النساء الريفيات في محافظة الخرج، من اكتساب المهارات المطلوبة في مجال صناعة الجلود المحلية، ودعم مشاريعهن الصغيرة، تسويق منتجاتهم الجلدية المتنوعة والتوسع فيها؛ مما يُعزز ريادة الأعمال للنساء الريفيات، ويدعم الاقتصاد الوطني، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح مساعد الأمين العام لبرنامج "ريف السعودية" للإعلام والاتصال ماجد البريكان، أن البرنامج التدريبي شهد مشاركة (15) متدربة من رائدات الأعمال الريفيات؛ بهدف بناء وتطوير قدراتهن في مجال القيمة المضافة للصناعات الجلدية، من خلال التدريب على التقنيات والتصميم المبتكر، وتنويع المنتجات الجلدية، بالإضافة إلى مراقبة الجودة وإدارة الأعمال، إلى جانب تخطيط الأعمال، واستراتيجيات التكلفة والتسويق؛ بما في ذلك العلامات التجارية لإنشاء مشاريع ذات قيمة مضافة.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء من 10 إلى 15 شركة جديدة، مما سيسهم في توفير أكبر عدد من فرص العمل للنساء الريفيات.
يُذكر أن قطاع المرأة يُعد أحد القطاعات المهمة التي يدعمها برنامج "ريف السعودية"، للمساهمة في تعزيز منتجات الأسر الريفية، وذلك من خلال تقديم الدعم لها، وتطوير مهاراتها، عبر العديد من المبادرات، والبرامج، والمشاريع المختلفة.
وذلك لتمكين النساء الريفيات في محافظة الخرج، من اكتساب المهارات المطلوبة في مجال صناعة الجلود المحلية، ودعم مشاريعهن الصغيرة، تسويق منتجاتهم الجلدية المتنوعة والتوسع فيها؛ مما يُعزز ريادة الأعمال للنساء الريفيات، ويدعم الاقتصاد الوطني، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح مساعد الأمين العام لبرنامج "ريف السعودية" للإعلام والاتصال ماجد البريكان، أن البرنامج التدريبي شهد مشاركة (15) متدربة من رائدات الأعمال الريفيات؛ بهدف بناء وتطوير قدراتهن في مجال القيمة المضافة للصناعات الجلدية، من خلال التدريب على التقنيات والتصميم المبتكر، وتنويع المنتجات الجلدية، بالإضافة إلى مراقبة الجودة وإدارة الأعمال، إلى جانب تخطيط الأعمال، واستراتيجيات التكلفة والتسويق؛ بما في ذلك العلامات التجارية لإنشاء مشاريع ذات قيمة مضافة.
برنامج ريف السعوديةوأعرب البريكان، أن يحقق البرنامج العديد من الفوائد بالنسبة للمتدربات، حيث سيتمكنّ من تطوير مهارتهن في مجال ريادة الأعمال، وتحقيق قيمة مضافة للصناعات الجلدية، إضافةً إلى تنويع المنتجات، وإدارة الأعمال التجارية.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء من 10 إلى 15 شركة جديدة، مما سيسهم في توفير أكبر عدد من فرص العمل للنساء الريفيات.
يُذكر أن قطاع المرأة يُعد أحد القطاعات المهمة التي يدعمها برنامج "ريف السعودية"، للمساهمة في تعزيز منتجات الأسر الريفية، وذلك من خلال تقديم الدعم لها، وتطوير مهاراتها، عبر العديد من المبادرات، والبرامج، والمشاريع المختلفة.