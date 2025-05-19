شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبي لرفع مهارات المرأة الريفية في الصناعات الجلدية بالخرج والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية