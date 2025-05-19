شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات استثنائية وشاملة للعناية بذوي الإعاقة في المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

خدمة المصلين

احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة

الدمام - شريف احمد - تقدّم الإدارة العامة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في وكالة العناية بشؤون المسجد النبوي، حزمة من الخدمات الاستثنائية والشاملة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار استعداداتها لموسم حج 1446هـ، بما يعكس حرص المملكة على تقديم أعلى مستويات العناية والرعاية لهذه الفئة، وتمكينهم من أداء عباداتهم بكل يُسر وسهولة داخل المسجد النبوي.وتضمنت الخدمات المُقدَّمة تخصيص (10) مصليات موزعة في أنحاء المسجد النبوي، تشمل (3) مصليات في التوسعة الشمالية، و(3) مصليات في التوسعة الغربية، و(3) مصليات في التوسعة الشرقية، تم اختيار مواقعها بعناية؛ لتكون قريبة من الأبواب، بما يُسهِّل حركة الدخول والخروج.وثّقت "واس" مشاهد من جهود العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة في أرجاء المسجد النبوي لخدمة المصلين على مدار العام، تضمنت تخصيص غرفة لفئة الصُّم والبُكم في السطح الغربي للمسجد النبوي، بطاقة استيعابية تصل إلى (100) شخص، مجهّزة بما يتناسب مع احتياجاتهم، ويُتيح لهم أداء الصلاة، ومتابعة خطبة الجمعة بلغة الإشارة، إضافة إلى توفير مصاعد كهربائية مخصّصة، تُمكّن ذوي الإعاقة من الوصول إلى السطح بكل سهولة.وشملت الخدمات تخصيص مواقف لمركبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير أكثر من (2500) عربة مجانية تُقدّم للمستفيدين عبر مكتب إدارة الأبواب في ساحات المسجد النبوي، إلى جانب تصميم منحدرات بجوار المداخل والساحات الخارجية للمسجد، لتيسير حركة الكراسي والعربات.كما جُهّزت دورات مياه في مرافق المسجد في قسمي الرجال والنساء، لتراعي احتياجات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى استحداث أرفف مخصّصة في دورات المياه النسائية؛ لتسهيل العناية بالأطفال.وتجسّد هذه الجهود الاهتمام والرعاية لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، والحرص على توفير كافة الخدمات والتسهيلات لتمكينهم من أداء مناسكهم بسهولة ويسر، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، التي تضع خدمة ضيوف الرحمن في مقدمة أولوياتها، وتعمل على تحسين تجربتهم وتوفير الراحة لهم.