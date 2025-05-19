شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيرته النمساوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من وزيرة خارجية جمهورية النمسا الاتحادية بياته ماينل رايزنجر.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وزير الخارجية وكان وزير الخارجية قد استقبل، في ديوان الوزارة بالرياض أمس، وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.

وعقب الاستقبال، ترأس وزير الخارجية ووزير الخارجية التركي الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي التركي، حيث بحثا خلاله تكثيف آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وسبل تعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا التي تهم البلدين الشقيقين وتخدم مصالحهما المشتركة.