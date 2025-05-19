شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جدة.. فتح القبول للطلاب الدوليين عبر منصة "ادرس في السعودية" والان نبدء بالتفاصيل



وتُعّد "ادرس في السعودية" منصة وطنية موحدة تُقدم خدماتها بعشر لغات عالمية، وتسهّل على الطلاب الدوليين تقديم طلباتهم إلكترونيًا للدراسة في الجامعات السعودية في مختلف التخصصات، حيث تُسهم المنصة في تمكّين الطالب المستفيد من متابعة الطلب حتى الحصول على التأشيرة التعليمية إلكترونيًا. يرامج متنوعة

أكدت مديرة إدارة المنح الدراسية والتبادل الطلابي بجامعة جدة نوف جمبي، أن الجامعة تُقدّم عبر المنصة مجموعة متنوعة من البرامج الأكاديمية التي تلبي احتياجات سوق العمل الحديث، وتشمل: (الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وإدارة سلاسل الإمداد، واللغة الصينية، والإدارة

ودعت الجامعة الراغبين في التقديم إلى زيارة منصة "ادرس في السعودية" للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة وآلية التقديم والمواعيد من خلال الرابط التالي: ‏https://studyinsaudi.moe.gov.sa. الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة جدة، عن فتح باب القبول للعام الجامعي 2026 للطلاب الدوليين الراغبين في الاستفادة من المنح الخارجية، وذلك من خلال منصة "ادرس في السعودية"، والتي تتيح فرصة للطلاب من مختلف أنحاء العالم للالتحاق بالجامعة والدراسة في بيئة أكاديمية متقدمة.وتُعّد "ادرس في السعودية" منصة وطنية موحدة تُقدم خدماتها بعشر لغات عالمية، وتسهّل على الطلاب الدوليين تقديم طلباتهم إلكترونيًا للدراسة في الجامعات السعودية في مختلف التخصصات، حيث تُسهم المنصة في تمكّين الطالب المستفيد من متابعة الطلب حتى الحصول على التأشيرة التعليمية إلكترونيًا.أكدت مديرة إدارة المنح الدراسية والتبادل الطلابي بجامعة جدة نوف جمبي، أن الجامعة تُقدّم عبر المنصة مجموعة متنوعة من البرامج الأكاديمية التي تلبي احتياجات سوق العمل الحديث، وتشمل: (الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وإدارة سلاسل الإمداد، واللغة الصينية، والإدارة الرياضية ، إضافة إلى دبلوم الفندقة والضيافة، ودبلوم اللغة العربية للناطقين بغيرها).ودعت الجامعة الراغبين في التقديم إلى زيارة منصة "ادرس في السعودية" للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة وآلية التقديم والمواعيد من خلال الرابط التالي: ‏https://studyinsaudi.moe.gov.sa.