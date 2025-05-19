شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال والنساء.. فتح باب التطوع في الحرمين الشريفين خلال موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

مكانة العمل التطوعي

تهيئة الفرص التطوعية

الدمام - شريف احمد - أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عن فتح باب التطوع للرجال والنساء خلال موسم الحج، في إطار خطتها لاستقطاب الكفاءات والمواهب الوطنية في المجالات المتخصصة، وتعزيز دور التطوع في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.وأكد رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن العمل التطوعي يمثل قيمة إسلامية عظيمة، تسعى الرئاسة إلى تجسيدها ميدانياً من خلال برامج متكاملة وفرص تطوعية نوعية في الحرمين الشريفين، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني للقطاع غير الربحي.وأوضح السديس أن الرئاسة شرعت في حصر الاحتياج وتهيئة أكثر من 400 فرصة تطوعية جديدة، تغطي نحو 200 ساعة عمل تطوعي، بما يواكب التخصصات الدينية ويخدم مختلف فئات المجتمع.وبيّن أن الرئاسة أنشأت قاعدة بيانات خاصة بالمتطوعين لتيسير عملية الاستقطاب والتواصل، وحصر الفرص التطوعية المتاحة، والتي تشمل مجالات: الإرشاد الديني، التوعية، الإعلام، التقنية، تنظيم الصفوف، تصحيح التلاوة، الترجمة، وغيرها من المجالات المساندة.ودعت الرئاسة الراغبين في الالتحاق بهذه المبادرة إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، مؤكدة أن العمل التطوعي في الحرمين الشريفين فرصة عظيمة لتعظيم الأجر والمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.