شكرا لقرائتكم خبر عن منذ انطلاق رؤية 2030.. 30,6 مليار ريال إجمالي تمويل المشاريع الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

المشاريع الزراعية

تطوير القطاع الزراعي

الدمام - شريف احمد - كشف صندوق التنمية الزراعية عن تحقيق قفزة في حجم مساهمته في دعم وتمويل المشاريع الزراعية على مستوى المملكة، وذلك منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 الطموحة.وأوضح الصندوق أن قيمة التمويل السنوي الموجه للقطاع ارتفعت بشكل ملحوظ من 455 مليون ريال في عام 2016م، لتصل إلى 7 مليارات و166 مليون ريال سعودي بنهاية عام 2024م، مما يعكس التزاماً متزايداً بدعم هذا القطاع الحيوي.وأشار الصندوق إلى أن هذا النمو الكبير في مساهمته التمويلية تحقق بفضل تبني وتنفيذ استراتيجية طموحة تهدف إلى إحداث أثر إيجابي ملموس في القطاع الزراعي، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في المملكة، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وصولاً إلى تحقيق تنمية زراعية مستدامة وشاملة تتماشى مع الأهداف الوطنية الكبرى.وبيّن الصندوق أن إجمالي مبالغ الدعم والتمويل التي تم تقديمها للمشاريع الزراعية المتنوعة خلال الفترة الممتدة من عام 2016م وحتى نهاية العام الماضي 2024م، قد بلغ 30 ألفاً و600 مليون ريال سعودي.وشهدت هذه الفترة نمواً تدريجياً ومدروساً في حجم التمويل السنوي، حيث بدأ بمبلغ 455 مليون ريال في عام 2016، وواصل الارتفاع ليسجل 617 مليون ريال في العام الذي تلاه، ثم قفز ليتجاوز المليار ريال «1047 مليون ريال» في عام 2018.واستمر هذا المسار التصاعدي في السنوات اللاحقة، فسجل 1889 مليون ريال، ثم 3708 ملايين ريال، و2617 مليون ريال، ليعاود الارتفاع بقوة إلى 6637 مليون ريال، ثم 6464 مليون ريال، وصولاً إلى ذروته بمبلغ 7 مليارات و166 مليون ريال في عام 2024، مما يعكس التزام الصندوق الراسخ بدعم وتطوير القطاع الزراعي في المملكة.وأكد صندوق التنمية الزراعية على أنه يواصل جهوده الحثيثة لتقديم أفضل الحلول التمويلية المستدامة للمستثمرين والعاملين في القطاع الزراعي، وذلك بهدف المساهمة الفعالة والمباشرة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للزراعة، ودعم مسيرة التنمية الريفية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام.