شكرا لقرائتكم خبر عن "بيئة رنية": خطط رقابية لضمان جاهزية المسالخ وأسواق النفع العام والان نبدء بالتفاصيل

استعدادات موسم الحج

تعزيز جودة الخدمات المقدمة

الدمام - شريف احمد - كثّف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية، ممثلاً بقسم الأسواق والمسالخ التابع له، جولاته الرقابية الميدانية. وذلك في إطار الاستعدادات المتواصلة والمتسارعة لموسم حج هذا العام 1446 هـ.وتهدف هذه الجولات إلى التأكد من تمام جاهزية المسالخ وأسواق النفع العام في المحافظة، بما يضمن تقديم خدمات صحية وآمنة للمواطنين والمقيمين، ويتوافق مع الاشتراطات المطلوبة خلال هذه الفترة الهامة.وركّزت هذه الجولات المكثفة، التي تأتي مع اقتراب موسم الحج، على متابعة دقيقة لتطبيق أعلى المعايير الصحية والبيئية المعتمدة داخل المسالخ.وشملت عمليات التفتيش التأكد من جاهزية كل المعدات والأدوات المستخدمة، وكذلك كفاءة واستعداد العاملين فيها، مع تقديم التوجيهات والإرشادات اللازمة لهم بهدف رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتوفير بيئة عمل تتسم بأقصى درجات النظافة والسلامة المهنية.وفي هذا السياق، أوضح مدير مكتب الوزارة بمحافظة رنيه، محمد السبيعي، أن هذه الجولات الرقابية تأتي ضمن الخطط التشغيلية للمكتب، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة.وشدد السبيعي على الأهمية القصوى للالتزام الصارم بالمعايير الصحية والاشتراطات البيئية في كافة المسالخ ونقاط الذبح المعتمدة، وذلك لضمان سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وحماية صحة المستهلكين.وأكد السبيعي أن الفرق الرقابية التابعة للمكتب ستواصل أعمالها الرقابية بشكل مكثف ومتواصل طيلة أيام موسم الحج.وأضاف أن نطاق المتابعة والتفتيش لن يقتصر على المسالخ فحسب، بل سيشمل أيضاً أسواق النفع العام الأخرى في المحافظة، وذلك بهدف المساهمة الفعالة في خلق بيئة صحية وآمنة للجميع، تماشياً مع توجيهات الوزارة لضمان سلامة الغذاء خلال هذه الفترة التي تشهد زيادة في الطلب والاستهلاك.