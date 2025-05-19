شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: عوالق الغبار ظاهرة انتقالية بين الربيع والصيف ولا مؤشر على أمطار.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذّر خبير الأرصاد عقيل العقيل من أجواء متقلبة تشهدها المملكة هذه الأيام، بعدما بدأت المنطقة الانتقالية الفاصلة بين فصلي الربيع والصيف في إحداث موجات من الأتربة والعوالق الترابية.

وأوضح العقيل خلال حديثه عبر قناة “الإخبارية” أن الرياح الشرقية الساخنة تدفع بكتل هوائية حارة نحو غرب البلاد، لترتفع درجات الحرارة إلى مستويات لافتة، حيث يُتوقع أن تسجّل مكة المكرمة ‎47° مئوية، بينما تصل جدة إلى ‎45° مئوية.

وأضاف أن العوالق الترابية بدأت تؤثر في غرب الرياض وشرق مكة المكرمة مع إمكانية امتدادها نحو أجزاء من منطقة عسير خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أنّ هذه الظاهرة لا تعني اقتراب هطول أمطار، بل هي نتيجة مباشرة للفترة الانتقالية المناخية.

ونصح العقيل المواطنين وسائقي المركبات بتوخّي الحيطة، خصوصًا مرضى الجهاز التنفسي، داعيًا إلى متابعة تحديثات الأرصاد وارتداء الكمامات الواقية وقت الضرورة.