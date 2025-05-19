شكرا لمتابعة خبر عن خريطة المملكة تتجسد بالأشجار في مشروع الرياض الخضراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد يلفت الأنظار، ظهرت خريطة المملكة العربية السعودية بشكل مختلف تمامًا، بعدما كانت المنطقة عبارة عن صحراء ومبانٍ فقط.

اليوم، وبفضل مبادرة “السعودية الخضراء”، تجسدت الخريطة بالأشجار في قلب شمال الرياض، في مشهد يعكس حجم التحول البيئي الذي تشهده المنطقة.

مبادرة السعودية الخضراء هي مبادرة وطنية طَموحة أطلقتها المملكة في عام 2021م بهدف مكافحة تغير المناخ ورفع مستوى جودة الحياة وحماية كوكب الأرض للأجيال القادمة.