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خريطة المملكة تتجسد بالأشجار في مشروع الرياض الخضراء

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الرياض - علي القحطاني - في مشهد يلفت الأنظار، ظهرت خريطة المملكة العربية بشكل مختلف تمامًا، بعدما كانت المنطقة عبارة عن صحراء ومبانٍ فقط.

اليوم، وبفضل مبادرة “السعودية الخضراء”، تجسدت الخريطة بالأشجار في قلب شمال الرياض، في مشهد يعكس حجم التحول البيئي الذي تشهده المنطقة.

مبادرة السعودية الخضراء هي مبادرة وطنية طَموحة أطلقتها المملكة في عام 2021م بهدف مكافحة تغير المناخ ورفع مستوى جودة الحياة وحماية كوكب الأرض للأجيال القادمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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