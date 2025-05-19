شكرا لمتابعة خبر عن طالبة تمريض في جامعة الحدود الشمالية تبتكر جهاز ذكي لمراقبة وظائف الدماغ.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روت غيداء الشهراني، طالبة تمريض في جامعة الحدود الشمالية،‬⁩ تفاصيل شغفها بالذكاء الاصطناعي الذي قادها إلى ابتكار جهاز ذكي يراقب وظائف الدماغ .

وقالت الشهراني:”حصلت على المركز الأول في هاكاثون الابتكار والابداع بجامعة الحدود الشمالية”٠

وأضافت: الجهاز الذي ابتكرته يهدف لرصد أهم مؤشرات وظائف الدماغ ، ونشأت الفكرة من خلال زياراتي المتعددة للمستشفيات “٠

وتابعت “شاهدت أغلب الحالات التي تعاني من مشاكل صحية ليست مرتبطة بالمشكلة العصبية الأساسيةولكن مرتبطة بتأخر اكتشافها ومن هنا جاءت لي الفكرة باكتشاف جهاز ذكي بسيط يراقب وظائف الدماغ لحظة بلحظة ويراقب أي تغيرات مبكرة ويرسلها عبر تطبيق في الذكاء الاصطناعي “٠