شكرا لمتابعة خبر عن ‏أجواء احتفالية ترافق بعثة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة أثناء مغادرتهم مطار واشنطن.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - غادرت بعثة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة مطار واشنطن، لترافقهم أجواء احتفتالية مبهجة، بعد إنجازٍ وطني مشرّف بتحقيق 23 جائزة كبرى وخاصة في معرض آيسف 2025.

وحقق المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، (23) جائزة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2025” منها (14) جائزة كبرى، جاءت (3) منها في المركز الثاني، و(5) في المركز الثالث، و(6) في المركز الرابع، إضافة إلى (9) جوائز خاصة.

وتضمن المنتخب السعودي (40) طالبًا وطالبة شاركوا بمشاريع نوعية ومتميزة في مجالات علمية واعدة، في المعرض الذي أقيمت نسخته هذا العام في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية من 10 إلى 16 مايو الجاري، بمشاركة أكثر من (1700) طالب وطالبة يمثلون (70) دولة.