اخبار السعوديه

‏أجواء احتفالية ترافق بعثة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة أثناء مغادرتهم مطار واشنطن.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

‏أجواء احتفالية ترافق بعثة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة أثناء مغادرتهم مطار واشنطن.. فيديو

شكرا لمتابعة خبر عن ‏أجواء احتفالية ترافق بعثة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة أثناء مغادرتهم مطار واشنطن.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - غادرت بعثة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة مطار واشنطن، لترافقهم أجواء احتفتالية مبهجة، بعد إنجازٍ وطني مشرّف بتحقيق 23 جائزة كبرى وخاصة في معرض آيسف 2025.

وحقق المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، (23) جائزة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2025” منها (14) جائزة كبرى، جاءت (3) منها في المركز الثاني، و(5) في المركز الثالث، و(6) في المركز الرابع، إضافة إلى (9) جوائز خاصة.

وتضمن المنتخب السعودي (40) طالبًا وطالبة شاركوا بمشاريع نوعية ومتميزة في مجالات علمية واعدة، في المعرض الذي أقيمت نسخته هذا العام في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية من 10 إلى 16 مايو الجاري، بمشاركة أكثر من (1700) طالب وطالبة يمثلون (70) دولة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا