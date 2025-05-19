ناجز يوقف 88 مليون زيارة للمحاكم

كشف تقرير إنجازات برنامج التحول الوطني للعام الفائت 2024، أن منصة ناجز أغنت المستفيدين عن 88 مليون زيارة، وذلك بفضل التحول الرقمي في القطاع العدلي، فيما أسهمت المنصة في تقليل عمر القضية بنسبة 86%، وسهلت على المستفيدين التقاضي عن بعد في أكثر من 100 دولة.

وتمكنت المنصة عبر بواباتها الأربعة، من تقديم أكثر من 65 مليون خدمة، وانعقاد أكثر من 3.3 ملايين جلسة قضائية، واستفادة أكثر من 6 ملايين مستفيد من خدمة الوكالات الإلكترونية، وإطلاق عــدد مــن الخدمــات الإلكترونية مــن خلال تطبيــق «ناجـــز» والتي اشتملت على تقديم مذكرة الدفاع وتقديم الطلبات على القضايا وتقديم طلب تنفيذ والإقرار بدين.

تسوية النزاعات

وعلى صعيد منصة تراضي، والتي تعد منصة لتسوية النزاعات دون الحاجة إلى زيارة المحاكم، عبر إجراءات مؤتمتة بداية من تقديم طلب المصالحة حتى انتهائه بوثيقة صلح أو تعذر، فقد تم منذ إنشاء المنصة وحتى نهاية العام الفائت تسجل أكثر من 2.2 مليون جلسة صلح، واستفاد منها أكثر من 4.3 ملايين مستفيد، ونتج عن ذلك أكثر من 390 ألف وثيقة صلح.

دعم القضاء

تعمل مراكز دعم القضاء على 3 مسارات هي تهيئة الدعاوى والترجمة الموحدة وتدقيق الدعاوى، أسهمت في تقديم أكثر من 1.3 مليون خدمة خلال العام الفائت، وأكثر من 726 ألف جلسة ترجمة، وأكثر من 47 لغة مترجمة تتضمن لغات الإشارة، فيما تختص المراكز بتقديم خدمات الدراسة الأولية لملف القضايا وإدارة التبليغات وصياغة مسودة الأحكام، وتوفير خدمات الترجمة عن بعد خلال جلسات التقاضي ورفع جاهزية ملف القضية والتأكد من جميع المتطلبات قبل الإحالة.

مبادرة شمل

وتهدف مبادرة شمل إلى التيسير على المستفيدين في تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ضمن بيئة ملائمة لأفراد العائلة، وقد أسهمت المبادرة في خلق بيئة مناسبة تخفف من الآثار السلبية للانفصال، حيث تقدم مراكز شمل جلسات استشارية تحت إشراف كوادر متخصصة في التهيئة والإرشاد النفسي للأسر التي تواجه أحكامًا قضائية تخص النزاعات حول الحضانة والرؤية والزيارة، وقد استفاد من المبادرة أكثر من 16 ألف طفل، فيما استفاد أكثر من 2000 من المستفيدين من تنفيذ الزيارة في المنزل، فيما تقدم الخدمات عبر 40 مركزًا.

محاكم افتراضية

يستهدف المشروع إنجاز طلب التنفيذ من بداية تقديم الطلب وحتى إصدار القرارات ورفعها بشكل آلي دون تدخل بشري وبإشراف قضائي مباشر، وقد سجل المشروع أكثر من 392 ألف طلب وارد ومدقق بنهاية العام الفائت، وقد أغنت الخدمة عن 7 زيارات للطلب الواحد واختصرت الإجراءات من 12 خطوة إلى خطوتين.

إحصاءات وأرقام 2024

%85.04 مستوى نضج التجربة الرقمية لعام 2024م

+ 65 مليون خدمة قدمتها منصة ناجز

%94.93 نسبة رضاء المستفيدين عن الخدمات العدلية

7.8 مليارات حجم الوفورات الناتجة عن المبادرات الحكومية الرقمية

%87.31 نسبة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل

446 معدل تدفق النزاعات الواردة لمحاكم الموضوع

122.95 درجة مؤشر كفاءة حل النزاعات