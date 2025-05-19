شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحقيق المركز الثاني عالميًا بـ23 جائزة.. استقبال أبطال "آيسف 2025" الليلة والان نبدء بالتفاصيل



وتقيم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ”موهبة“ مراسيم استقبال حافلة للمنتخب السعودي العائد من هذا المحفل العلمي الدولي.

وسيقام الاستقبال في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وتحديداً في الصالة رقم 5، عند الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، احتفاءً بهذا الإنجاز الوطني الذي يضاف إلى سجل المملكة الحافل بالنجاحات في المجالات العلمية والابتكارية. أداء استثنائي للمنتخب وقدّم المنتخب السعودي، المكون من 40 طالباً وطالبة، أداءً استثنائياً بمشاريع نوعية ومميزة في مجالات علمية واعدة خلال منافسات المعرض، الذي أقيمت نسخته لهذا العام في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 10 إلى 16 مايو الجاري.

وشهد المعرض مشاركة واسعة لأكثر من 1700 طالب وطالبة يمثلون ما يزيد على 70 دولة، مما يعكس حجم المنافسة وأهمية الإنجاز السعودي.

وتوزعت جوائز المملكة ال23 على 14 جائزة كبرى، منها ثلاث جوائز في المركز الثاني، وخمس جوائز في المركز الثالث، وست جوائز في المركز الرابع، بالإضافة إلى تحقيق تسع جوائز خاصة. أبرز الجوائز ففي الجوائز الكبرى، نالت الطالبة مريم المحيش المركز الثاني في مجال الطاقة، وحققت الطالبتان أريج القرني وجيوان شعبي المركز الثاني في مجال الهندسة البيئية. أما المركز الثالث، فكان من نصيب الطالبة جمانة بلال في مجال الطاقة، والطالب سلمان الشهري والطالبة لانا نوري في مجال العلوم الطبية الانتقالية، والطالبة لمياء النفيعي في مجال الهندسة البيئية، والطالبة فاطمة المطبقاني في مجال علوم النبات.

وشملت قائمة الفائزين بالمركز الرابع في الجوائز الكبرى كلاً من الطالبة حنين الحسن والطالب عمران التركستاني في مجال الطاقة، والطالبتين فاطمة العرفج ومسك المطيري في مجال الكيمياء، والطالبة عبير اليوسف في مجال علم المواد، والطالبة غلا الغامدي في مجال علوم النبات. فئة الجوائز الخاصة وفي فئة الجوائز الخاصة، تألقت الطالبة فاطمة العرفج في مجال الكيمياء، والطالبة أريج القرني والطالب صالح العنقري في مجال الهندسة البيئية، وعبدالرحمن الغنام في مجال علم المواد، والطالبة سما بوخمسين في مجال الأنظمة المدمجة. كما حقق الطالب عمران التركستاني في مجال الطاقة جائزتين خاصتين، ومثله حصلت الطالبة لانا نوري في مجال العلوم الطبية الانتقالية على جائزتين خاصتين، مما يؤكد على تميز المشاريع

وتشارك المملكة، ممثلةً في مؤسسة ”موهبة“ ووزارة التعليم، في معرض ”آيسف“ بشكل سنوي منذ عام 2007، وبهذا الإنجاز الجديد يرتفع رصيد المملكة من الجوائز في هذه المسابقة العالمية إلى 183 جائزة، منها 124 جائزة كبرى و59 جائزة خاصة، مما يعكس الاستثمار الناجح في الطاقات الشابة والموهوبة.

ويُعد معرض ”آيسف“ أهم وأكبر منصة عالمية للمشاريع البحثية والابتكارية لطلاب المرحلة ما قبل الجامعية، حيث تُقيَّم المشاركات من قِبل نخبة من العلماء والخبراء الدوليين.

الدمام - شريف احمد - يصل المنتخب السعودي للعلوم والهندسة إلى أرض الوطن في تمام الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة من مساء اليوم الاثنين، وذلك بعد تحقيقه إنجازاً تاريخياً مشرفاً بحصده 23 جائزة عالمية، ليحقق بذلك المركز الثاني على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة ”آيسف 2025“.وتقيم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ”موهبة“ مراسيم استقبال حافلة للمنتخب السعودي العائد من هذا المحفل العلمي الدولي.وسيقام الاستقبال في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وتحديداً في الصالة رقم 5، عند الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، احتفاءً بهذا الإنجاز الوطني الذي يضاف إلى سجل المملكة الحافل بالنجاحات في المجالات العلمية والابتكارية.وقدّم المنتخب السعودي، المكون من 40 طالباً وطالبة، أداءً استثنائياً بمشاريع نوعية ومميزة في مجالات علمية واعدة خلال منافسات المعرض، الذي أقيمت نسخته لهذا العام في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 10 إلى 16 مايو الجاري.وشهد المعرض مشاركة واسعة لأكثر من 1700 طالب وطالبة يمثلون ما يزيد على 70 دولة، مما يعكس حجم المنافسة وأهمية الإنجاز السعودي.وتوزعت جوائز المملكة ال23 على 14 جائزة كبرى، منها ثلاث جوائز في المركز الثاني، وخمس جوائز في المركز الثالث، وست جوائز في المركز الرابع، بالإضافة إلى تحقيق تسع جوائز خاصة.ففي الجوائز الكبرى، نالت الطالبة مريم المحيش المركز الثاني في مجال الطاقة، وحققت الطالبتان أريج القرني وجيوان شعبي المركز الثاني في مجال الهندسة البيئية. أما المركز الثالث، فكان من نصيب الطالبة جمانة بلال في مجال الطاقة، والطالب سلمان الشهري والطالبة لانا نوري في مجال العلوم الطبية الانتقالية، والطالبة لمياء النفيعي في مجال الهندسة البيئية، والطالبة فاطمة المطبقاني في مجال علوم النبات.وشملت قائمة الفائزين بالمركز الرابع في الجوائز الكبرى كلاً من الطالبة حنين الحسن والطالب عمران التركستاني في مجال الطاقة، والطالبتين فاطمة العرفج ومسك المطيري في مجال الكيمياء، والطالبة عبير اليوسف في مجال علم المواد، والطالبة غلا الغامدي في مجال علوم النبات.وفي فئة الجوائز الخاصة، تألقت الطالبة فاطمة العرفج في مجال الكيمياء، والطالبة أريج القرني والطالب صالح العنقري في مجال الهندسة البيئية، وعبدالرحمن الغنام في مجال علم المواد، والطالبة سما بوخمسين في مجال الأنظمة المدمجة. كما حقق الطالب عمران التركستاني في مجال الطاقة جائزتين خاصتين، ومثله حصلت الطالبة لانا نوري في مجال العلوم الطبية الانتقالية على جائزتين خاصتين، مما يؤكد على تميز المشاريع السعودية وتنوعها.وتشارك المملكة، ممثلةً في مؤسسة ”موهبة“ ووزارة التعليم، في معرض ”آيسف“ بشكل سنوي منذ عام 2007، وبهذا الإنجاز الجديد يرتفع رصيد المملكة من الجوائز في هذه المسابقة العالمية إلى 183 جائزة، منها 124 جائزة كبرى و59 جائزة خاصة، مما يعكس الاستثمار الناجح في الطاقات الشابة والموهوبة.ويُعد معرض ”آيسف“ أهم وأكبر منصة عالمية للمشاريع البحثية والابتكارية لطلاب المرحلة ما قبل الجامعية، حيث تُقيَّم المشاركات من قِبل نخبة من العلماء والخبراء الدوليين.