شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يصدر توجيهه باستضافة 1000 حاج من الفلسطينيين لأداء المناسك والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.