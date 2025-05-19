"الوطني للأرصاد" يصدر إنذاراً برتقالياً: عوالق ترابية تؤثر في الرياض ومحافظاتها حتى التاسعة مساءً

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 مايو 2025, 8:12 صباحاً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، صباح اليوم الإثنين، تنبيهاً باللون البرتقالي يُحذّر من حالة جوية متوقعة تشمل العاصمة الرياض وعدداً من المحافظات التابعة لها، تتمثل في عوالق ترابية تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية. وأوضح المركز، أن الحالة بدأت من الساعة الثامنة صباحاً وتستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً، مع توقعاتٍ بانخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى ما بين (1 – 3) كيلومترات، وذلك نتيجة للأتربة المثارة والعوالق الترابية. وتشمل المناطق المتأثرة بالحالة كلاً من: العاصمة الرياض، الدرعية، ثادق، حريملاء، رماح، ضرما، مرات، الخرج، الدلم، المزاحمية، حوطة بني تميم، الحريق، والأفلاج.

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