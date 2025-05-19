الإندونيسيون والأتراك الأكثر قدوما للحج

وصل عدد حجاج بيت الله حتى أمس وعلى مدار الـ 19 يوم الفائتة، أكثر من 504 آلاف حاج من جنسيات مختلفة، وأعلنت وزارة الحج والعمرة أن نسبة دخول الحجاج وصل إلى 36% من إجمالي التأشيرات التي تم إصدارها، حيث قدم الحجاج عبر 3 منافذ برية وبحرية وجوية، حيث كان غالب القدوم عبر الجو فيما 1422 حاجا قدموا عن طريق البحر و10 آلاف حاج عبر البر.

المطار والبر

وفي المدينة المنورة تتصدر جنسيات أربع الدول الأكثر وجودا وقدوما، وهي: إندونيسيا ثم تركيا وبنغلاديش والهند، مشكلةً أعلى الجنسيات وجودا منذ قدوم الحجاج وتوافدهم إلى طيبة عبر المنافذ المختلفة.

ويوجد في المدينة المنورة أكثر من 76 ألف حاج قدموا عبر منافذ المطار والبر، حيث تصل أعداد الحجاج التي تتوافد على المدينة المنورة يوميا إلى أكثر من 12 ألف حاج، فيما تصل أعداد الحجاج المغادرين إلى قرابة 12 ألف حاج.

التجمع الصحي

في المقابل أعلن التقرير الدوري الصادر عن الإحصاءات الصحية بمنطقة المدينة المنورة عن إجراء 71 عملية جراحية وقسطرة قلبية لضيوف الرحمن خلال الفترة منذ مطلع شهر ذي القعدة الجاري وحتى اليوم، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة من تجمع المدينة المنورة الصحي.

وأوضح التقرير أن إجمالي مراجعي المراكز الصحية بلغ 9945 حالة، في حين استقبلت طوارئ المستشفيات 5717 حالة طارئة، وتم إجراء 37 عملية قسطرة قلبية توزعت بين العلاجية والتشخيصية، إلى جانب 34 عملية جراحية، وتنفيذ 37 جلسة غسيل كلوي. وفيما يتعلق بالخدمات الميدانية، استفاد 1881 حاجًا من العيادات الطبية المتنقلة، كما تم تسجيل 845 حالة نقل إسعافي.

مليون حاج

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية، تجاوز عدد مستفيدي مبادرة "طريق مكة" (مليون) حاج منذ إطلاقها، وهي ضمن مبادراتها التي تنفذها للعام السابع بالتعاون مع وزارات (الخارجية، الصحة، الحج والعمرة، الإعلام)، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.

وأسهمت مبادرة طريق مكة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة (2030) في تيسير استضافة المملكة ضيوف الرحمن وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين، وتعزيز شرف تقديم الخدمة لهم، من خلال كوادر وطنية مؤهلة بعدد من اللغات والتقنيات الحديثة، في تجربة إنسانية وروحانية من (11) مطارًا في (7) دول.

الحجاج الواصلون

-البر

10117

-الجو

493125

-البحر

1422