شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنذار الأصفر.. "الأرصاد" ينبه من موجة حارة على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، الإنذار الأصفر، منبهًا من موجة حارة على منطقة مكة المكرمة، تشمل: ثول وجدة وخليص ورابغ. تتضمن تأثيراتها المصاحبة ارتفاع في درجات الحرارة من (47 - 48) مئوية.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 4 عصرًا.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 4 عصرًا.
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