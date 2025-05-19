شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنذار الأصفر.. "الأرصاد" ينبه من موجة حارة على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، الإنذار الأصفر، منبهًا من موجة حارة على منطقة مكة المكرمة، تشمل: ثول وجدة وخليص ورابغ. تتضمن تأثيراتها المصاحبة ارتفاع في درجات الحرارة من (47 - 48) مئوية.وأوضح المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 4 عصرًا.