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صانع محتوى يستعرض تجربة توضح أن الأمن والأمان أسلوب حياة بالمملكة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - استعرض أحد صناع المحتوى تجربة اجتماعية لافتة أدهشت الجميع خلال زيارته للعاصمة الرياض، خلال حضوره مباراة نجم النصر .

وقرر صانع المحتوى أن يترك جواله في مكان مكشوف خارج الملعب دون رقابة، بهدف اختبار مستوى الأمان والنزاهة في المكان.

وخرج صانع المحتوى بعد قضاء ثلاث ساعات كاملة داخل المدرجات، ليجد هاتفه في نفس الموضع الذي تركه فيه، دون أن يمسه أحد.

ولقي المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الرواد بمستوى الأمن والأمان في المملكة .

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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