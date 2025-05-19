شكرا لمتابعة خبر عن صانع محتوى يستعرض تجربة توضح أن الأمن والأمان أسلوب حياة بالمملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعرض أحد صناع المحتوى تجربة اجتماعية لافتة أدهشت الجميع خلال زيارته للعاصمة الرياض، خلال حضوره مباراة نجم النصر كريستيانو رونالدو.

وقرر صانع المحتوى أن يترك جواله في مكان مكشوف خارج الملعب دون رقابة، بهدف اختبار مستوى الأمان والنزاهة في المكان.

وخرج صانع المحتوى بعد قضاء ثلاث ساعات كاملة داخل المدرجات، ليجد هاتفه في نفس الموضع الذي تركه فيه، دون أن يمسه أحد.

ولقي المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الرواد بمستوى الأمن والأمان في المملكة .