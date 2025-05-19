السعودية | إنقاذ حاج إيراني من جلطة قلبية حادة بوقت قياسي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نجح فريق القسطرة القلبية بمدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة، في إنقاذ حياة حاج إيراني يبلغ من العمر 70 عامًا، بعد تعرضه لجلطة حادة بالشريان الأمامي المغذي للقلب في وقت قياسي.

وأجرى الفريق الطبي التدخل العاجل للحالة خلال وقت قياسي بلغ 78 دقيقة من لحظة التشخيص وحتى إعادة تدفق الدم إلى القلب، فقد كان المريض يعاني ألمًا حادًا في الصدر، وتأكدت إصابته بجلطة حادة بعد إجراء تخطيط القلب، حيث خضع لتدخل طارئ تضمن توسيع الشريان التاجي وإذابة الجلطات.

وأوضح الفريق أن الجلطة كانت في الشريان التاجي الأمامي النازل (LAD)، وقد تكلل التدخل بالقسطرة التداخلية بنجاح بعد إزالة الانسداد، مشيرًا إلى أهمية سرعة التعامل مع هذه الحالات لزيادة فرص إنقاذ الحياة وتقليل الضرر القلبي.

كما جرى نقل المريض بعد العملية إلى العناية القلبية المركزة (CCU) لمتابعة حالته، وهو بحالة مستقرة حاليًا، وأكدت إدارة المدينة الطبية استعدادها الكامل عبر الفرق الطبية والطواقم التخصصية لمواجهة الحالات الحرجة خلال موسم الحج ضمن منظومة صحية متكاملة.

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