السعودية | سفارة المملكة لدى طاجيكستان تشارك في اليوم العالمي للمتاحف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شاركت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية طاجيكستان، اليوم، بركن خاص في متحف طاجيكستان الوطني في العاصمة دوشنبيه، بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان ومدير المتحف الوطني إبراهيم زاده زفر، وعدد من المسؤولين والسفراء المعتمدين ومنسوبي البعثة.

‏واحتوى ركن السفارة على معرض للصور التراثية والتاريخية مع تسليط الضوء على عام الحرف اليدوية، وقُدمت فيه القهوة السعودية والمأكولات الشعبية.

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