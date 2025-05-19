السعودية | رئيس مجلس الشورى يصل إلى مصر في زيارة رسمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة في مستهل زيارة رسمية على رأس وفد من المجلس؛ تلبيةً لدعوة رسمية تلقاها معاليه من معالي رئيس مجلس النواب المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، معالي رئيس مجلس النواب المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، وعددٌ من كبار المسؤولين في مجلس النواب المصري.

ويعقد معالي رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة جلسة مباحثات رسمية مع معالي رئيس مجلس النواب المصري، ويلتقي عددًا من المسؤولين المصريين، وتشهد الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى ومجلس النواب المصري تتعلق بالتعاون البرلماني.

ويضم وفد مجلس الشورى المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس سعد بن صليب العتيبي، وعجلان بن عبدالعزيز العجلان، وعبدالله بن أحمد آل طاوي، والدكتورة آمال بنت يحيى الشيخ، والدكتورة غادة بنت طلعت الهذلي، وعددًا من منسوبي المجلس.

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