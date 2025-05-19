شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة التعليم: مشاريع طلابنا في (آيسف 2025) أبهرت العالم والان نبدء بالتفاصيل

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إنجاز وطني مشرف

تعزيز قدرات الطلبة السعوديين

الدمام - شريف احمد - أكد وكيل وزارة التعليم لتنمية قدرات الطلاب د. سعد الحربي أن مشاريع طلاب المملكة في معرض العلوم والهندسة الدولي (آيسف 2025) كانت محطّ أنظار العالم، وأظهرت ما يملكه أبناء الوطن وبناته من عقول واعدة وقدرات بحثية وابتكارية متميزة.وأشار إلى أن ما تحقق في هذا المحفل الدولي هو ترجمة واقعية لرؤية المملكة 2030 في تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم العلمية لبناء مستقبل الوطن.وأعرب عن فخره واعتزازه بما حققه الطلبة السعوديون في معرض (آيسف) الذي أُقيم في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية، وحصدوا نحو 23 جائزة كبرى وجائزة خاصة، متقدمين على العديد من الدول المشاركة في المسابقة العالمية.وأشار الحربي إلى أن ما حققه الطلبة يُعد إنجازًا وطنيًّا مشرفًا، عكَس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه المملكة في رعاية الموهوبين والمبتكرين، مؤكدًا أن مشاريع الطلبة كانت محل اهتمام وإعجاب الزوار، لما تميزت به من جودة علمية وأصالة في الطرح.وأوضح أن هذا التميز هو ثمرة دعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- للطلبة الموهوبين، ونتيجة لجهد تكاملي بُذل منذ بداية العام الدراسي، شارك فيه الطلبة ومعلموهم وأسرهم، وبدعم مباشر من إدارات التعليم ومتابعة مستمرة من وزارة التعليم، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وقدم الحربي شكره وتقديره إلى مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، وإدارات التعليم، والمعلمين والمعلمات، وأسر الطلبة، ولكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الوطني.وأكد استمرار الوزارة في بناء شراكات نوعية تعزز قدرات الطلبة السعوديين، وتفتح أمامهم آفاقًا أوسع للتميز في المحافل الدولية.