شكرا لقرائتكم خبر عن يجري مباحثات ولقاءات.. رئيس مجلس الشورى يصل مصر في زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

مباحثات رسمية

الدمام - شريف احمد - وصل رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة في مستهل زيارة رسمية على رأس وفد من المجلس؛ تلبيةً لدعوة رسمية تلقاها من رئيس مجلس النواب المصري المستشار د. حنفي جبالي.وكان في استقباله لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، رئيس مجلس النواب المصري المستشار د. حنفي جبالي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، وعددٌ من كبار المسؤولين في مجلس النواب المصري.ويعقد رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب المصري، ويلتقي عددًا من المسؤولين المصريين، وتشهد الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى ومجلس النواب المصري تتعلق بالتعاون البرلماني.ويضم وفد مجلس الشورى المرافق لرئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس سعد بن صليب العتيبي، وعجلان بن عبدالعزيز العجلان، وعبدالله بن أحمد آل طاوي، ود. آمال بنت يحيى الشيخ، ود. غادة بنت طلعت الهذلي، وعددًا من منسوبي المجلس.