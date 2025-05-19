شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الاثنين.. موجة حارة على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من موجة حارة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة اليوم الاثنين.

تبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 4 مساء.

ويشمل التنبيه العاصمة المقدسة والجموم وبحرة وثول وخليص ورابغ.

بينما يشمل بدر وينبع في المدينة المنورة. طقس الشرقية نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس (بالإنذار الأحمر) من عواصف ترابية على أجزاء من المنطقة الشرقية ليلة الأحد/الاثنين، تستمر حتى الساعة 1 من صباح الاثنين في بعض الأماكن، وحتى 3 صباحًا في أماكن أخرى.

وتهب العواصف الترابية على حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.

ويصاحبها رياح نشطة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل.

بينما تشهد الأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن أتربة مثارة.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.