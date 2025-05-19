شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منتدى "الصحة والأمن في الحج" في نسخته الثانية بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم، أعمال منتدى "الصحة والأمن في الحج" في نسخته الثانية، الذي تنظمه الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة.

ويتضمن المنتدى ورش عمل تُقام خلال المدة من (20) إلى (22) من ذي القعدة (1446)هـ، لمناقشة الابتكار التقني في إدارة الأزمات خلال الحج، وبناء النموذج الابتكاري من الفكرة إلى التنفيذ، والابتكار الصحي ونموذج العمل "أمثلة على إدارة الحشود".



وتقام يومي (28) و(29) من ذي القعدة (1446)هـ، مسابقة "الهاكاثون الصحي الأمني"، ويومي (1) و(2) من ذي الحجة (1446)هـ معرض وجلسات حوارية ومحاضرات علمية في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمكة المكرمة، بمشاركة نخبة من المتخصصين في المجالات ذات العلاقة. حلول ذكية

يهدف المنتدى إلى تعزيز التكامل بين الجهات الصحية والأمنية في موسم الحج من خلال تبادل الخبرات، وطرح حلول ذكية لإدارة الأزمات، وتطوير كفاءات العاملين في هذا المجال، ويمكن للمهتمين التسجيل من خلال موقع المنتدى https://www.sfhm.med.sa/hajj1446.