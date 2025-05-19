شكرا لقرائتكم خبر عن تتضمن 7 فئات.. إطلاق النسخة الـ4 من جائزة الحكومة الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

جائزة الحكومة الرقمية 2025

7 فئات رئيسة

تحفيز الجهات الحكومية

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن إطلاق النسخة الرابعة من جائزة الحكومة الرقمية 2025، بهدف تفعيل حكومة رقمية رائدة في الابتكار وتبني مبادرات وطنية رقمية.وتدعم الجائزة الابتكار الحكومي الرقمي لبناء مجتمع رقمي متكامل في المملكة، يوفر أفضل الخدمات الرقمية الاستباقية، مما يُسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق رضا المستفيدين، وتمكين التحول الرقمي المستدام وتسريعه.هذا إلى جانب الإسهام في توفير فرص تطويرية وإبداعية في القطاع الحكومي، لكونها مصدرًا للتنافسية في طرح الحلول الرقمية المبتكرة.وتأتي جائزة الحكومة الرقمية في نسختها الرابعة باستحداث فئة جديدة للقطاع الخاص، سعيًا لتعزيز الشراكة في مجال التحول الرقمي ونشر ثقافة الابتكار والتميز.وتضمنت الجائزة (سبع) فئات رئيسة تصنَّف إلى فئات مؤسسية وفئات فردية، وهي في مجال الفئات المؤسسية: (أفضل مبادرة في المشاركة الإلكترونية، أفضل خدمة رقمية، أفضل تبنٍّ لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أفضل شريك رقمي "القطاع الخاص"، أفضل مبادرة في الشمولية الرقمية).فيما جاءت الفئات الفردية من خلال (أفضل قائد رقمي، أفضل موظف واعد)، ويتم اختيار الفائزين بالجائزة عن طريق لجنة محايدة من الخبراء والمختصين المستقلين عن الجهة المنظمة هيئة الحكومة الرقمية، حيث بدأ التقديم من اليوم الأحد ويستمر حتى نهاية يوم الأحد (2025/08/10).وتهدف الجائزة إلى تحفيز الجهات الحكومية في المملكة على تبنِّي أعلى المعايير المحلية والعالمية أثناء رحلة التحول الرقمي، وتوظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.كما تعمل على رفع كفاءة العمل الحكومي من خلال ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في استخدام التقنيات الحديثة، وتقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وفعالية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.وتسعى إلى تعزيز جودة الخدمات والمنتجات الرقمية الحكومية، وتحسين الأداء المؤسسي، وتسهيل ممارسة الأعمال، بالإضافة إلى ترسيخ الابتكار كأداة دائمة في تطوير القطاع الحكومي، بما يعزز من مكانة المملكة الرقمية إقليميًا وعالميًا.