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وصول أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من كوت ديفوار

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

وصول أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من كوت ديفوار

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الدمام - شريف احمد - وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من جمهورية كوت ديفوار إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، قادمة إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار فيليكس أوفوي بوانيي الدولي بأبيدجان.
وكان في استقبالهم سفير جمهورية كوت ديفوار لدى المملكة كوليبالي دريسا، والقنصل العام لكوت ديفوار بامبا سوماعيلا.

خدمات ذات جودة عالية

وتهدف مبادرة "طريق مكة" إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًا، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة.


إضافة إلى الانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، وتتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.

العام السابع للمبادرة

وتنفذ وزارة الداخلية المبادرة في عامها السابع بالتعاون مع وزارات "الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام"، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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