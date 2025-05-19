شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. عواصف ترابية على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس (بالإنذار الأحمر) من عواصف ترابية على أجزاء من منطقة الرياض ليلة الأحد/الاثنين، تستمر حتى الساعة 1 من صباح الاثنين في بعض الأماكن، وحتى 3 صباحًا في أماكن أخرى.

وتهب العواصف الترابية على الدرعية والعاصمة الرياض والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء ثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.

ويصاحبها رياح نشطة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل.

بينما تشهد السليل ووادي الدواسر والأفلاج والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم أتربة مثارة.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات. طقس الشرقية نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس (بالإنذار الأحمر) من عواصف ترابية على أجزاء من المنطقة الشرقية ليلة الأحد/الاثنين، تستمر حتى الساعة 1 من صباح الاثنين في بعض الأماكن، وحتى 3 صباحًا في أماكن أخرى.

وتهب العواصف الترابية على حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.

ويصاحبها رياح نشطة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل.

بينما تشهد الأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن أتربة مثارة.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.