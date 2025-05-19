شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 مخالفين لأنظمة الحج لمحاولتهم دخول مكة المكرمة دون تصريح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت قوات أمن الحج 3 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج لمحاولتهم دخول مدينة مكة المكرمة بطريقة غير نظامية دون تصريح لأداء الحج، وقيام أحدهم بنشر محتوى مرئي بذلك، وأحيلوا للجهة المختصة لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

