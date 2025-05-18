فئة جديدة
وتأتي جائزة الحكومة الرقمية في نسختها الرابعة باستحداث فئة جديدة للقطاع الخاص، سعيًا لتعزيز الشراكة في مجال التحول الرقمي ونشر ثقافة الابتكار والتميز، حيث تضمنت الجائزة (سبع) فئات رئيسة تصنَّف إلى فئات مؤسسية وفئات فردية، وهي في مجال الفئات المؤسسية: (أفضل مبادرة في المشاركة الإلكترونية، أفضل خدمة رقمية، أفضل تبنٍّ لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أفضل شريك رقمي «القطاع الخاص»، أفضل مبادرة في الشمولية الرقمية)، فيما جاءت الفئات الفردية من خلال (أفضل قائد رقمي، أفضل موظف واعد)، ويتم اختيار الفائزين بالجائزة عن طريق لجنة محايدة من الخبراء والمختصين المستقلين عن الجهة المنظمة هيئة الحكومة الرقمية، حيث بدأ التقديم من اليوم الأحد ويستمر حتى نهاية يوم الأحد (2025/08/10).
ثقافة الابتكار
وتهدف الجائزة إلى تحفيز الجهات الحكومية في المملكة على تبنِّي أعلى المعايير المحلية والعالمية أثناء رحلة التحول الرقمي، وتوظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تعمل على رفع كفاءة العمل الحكومي من خلال ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في استخدام التقنيات الحديثة، وتقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وفعالية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتسعى إلى تعزيز جودة الخدمات والمنتجات الرقمية الحكومية، وتحسين الأداء المؤسسي، وتسهيل ممارسة الأعمال، إضافة إلى ترسيخ الابتكار كأداة دائمة في تطوير القطاع الحكومي، بما يعزز من مكانة المملكة الرقمية إقليميًا وعالميًا.
كانت هذه تفاصيل خبر نسخة رابعة من جائزة الحكومة الرقمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.