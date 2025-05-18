اعتماد عالمي لأكاديمية طويق

ويتيح هذا الاعتماد للأكاديمية تقديم معسكراتها وبرامجها التعليمية المعتمدة باستخدام مختلف الأدوات والمنهجيات الخاصة بمنصة (ServiceNow)، عبر بوابتي الشركاء والتعلم والتطوير العالمي، وذلك ضمن مسارات تعليمية متخصصة، تشمل: إدارة خدمات تقنية المعلومات، وإدارة الأصول التقنية، وأمن المعلومات، وعمليات الاستجابة، إضافةً إلى تطوير التطبيقات على المنصة، والتشغيل الآلي لسير العمل باستخدام (Flow Designer)، إلى جانب برامج التطوير المهني.
وتعد (ServiceNow) من الشركات الرائدة عالميًا في تقديم الحلول الرقمية وأتمتة أنظمة العمل داخل المؤسسات، عبر منصتها التي تدعم مجالات متعددة مثل تقنية المعلومات، والموارد البشرية، والأمن السيبراني، وخدمة العملاء، وتُستخدم حلولها على نطاق واسع في مختلف القطاعات حول العالم.
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