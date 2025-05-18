تجاوز مستفيدي مبادرة طريق مكة مليون حاج منذ إطلاقها

امتدادًا لحرص قيادة المملكة على خدمة ضيوف الرحمن، أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، تجاوز عدد مستفيدي مبادرة "طريق مكة" (مليون) حاج منذ إطلاقها، وهي ضمن مبادراتها التي تنفذها للعام السابع بالتعاون مع وزارات (الخارجية، الصحة، الحج والعمرة، الإعلام)، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.

وأسهمت مبادرة "طريق مكة" ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، في تيسير استضافة المملكة ضيوف الرحمن وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين، وتعزيز شرف تقديم الخدمة لهم، من خلال كوادر وطنية مؤهلة بعدد من اللغات والتقنيات الحديثة، في تجربة إنسانية وروحانية من11 مطارًا في 7) دول.

وتهدف مبادرة "طريق مكة"، التي تنفذ هذا العام في ماليزيا وإندونيسيا وباكستان وبنجلاديش والمغرب وتركيا وكوت ديفوار، إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.