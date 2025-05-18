اخبار السعوديه

السعودية | جوازات منفذ البطحاء تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1446هـ

0 نشر
asmaa 0 تبليغ

  • السعودية | جوازات منفذ البطحاء تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1446هـ 1/2
  • السعودية | جوازات منفذ البطحاء تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1446هـ 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن جوازات منفذ البطحاء تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1446هـ والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبلت جوازات منفذ البطحاء بالمنطقة الشرقية، أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1446هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.
وكانت الجوازات قد أعلنت عن جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام، عبر المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا