شكرا لمتابعة خبر عن وصول أولى رحلات طيران ناس لطهران بعد 10 سنوات من التوقف.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصلت أولى رحلات طيران ناس إلى العاصمة الإيرانية طهران بحضور سفير المملكة في إيران عبدالله العنزي.

ويأتي استئناف الرحلات لنقل الحجاج من إيران إلى المملكة تزامنا مع قرب موسم الحج لهذا العام، وفقا لـ”العربية”.

جاء هذا القرار وفقًا للتفاهمات المبرمة بين منظمة الحج الإيرانية ونظيرتها المملكة، بالإضافة إلى هيئتي الطيران المدني في البلدين.

ويُعد هذا التعاون الأول من نوعه منذ قرابة 10 سنوات، وجاء ثمرة مفاوضات واتفاقات متبادلة.