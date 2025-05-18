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‌المسند يوضح فارق التوقيت في غروب الشمس داخل مدينة الرياض

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الرياض - علي القحطاني - أوضح الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقاً، لماذا يوجد فارق توقيت في غروب الشمس داخل مدينة الرياض.

وقال المسند في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: ” فارق التوقيت في غروب الشمس داخل مدينة الرياض، في مدينة مليونية شاسعة مثل الرياض، التي تمتد مساحتها نحو 85*70كم، يُلاحظ وجود فروق زمنية واضحة في وقت غروب الشمس بين أطراف المدينة، خاصة في مثل هذا الوقت من السنة (شهر مايو).

وتابع: وفيما يلي تفاصيل توقيت غروب الشمس لهذا اليوم 18 مايو:
* الحد الشرقي ووسط الرياض: الساعة 06:32 م
* الحد الغربي: الساعة 06:33 م
* الحد الجنوبي: الساعة 06:31 م
* الحد الشمالي: الساعة 06:34 م

وأضاف: “يتبين أن الفارق في توقيت غروب الشمس داخل المدينة قد يصل إلى نحو 3 دقائق بين الشمال والجنوب، ومثلها تقريبًا بين الشرق والغرب، هذا التفاوت الزمني يعود إلى عدة عوامل فلكية، أبرزها:

1.ميل الخط الفاصل بين الليل والنهار: أحيانًا يتعامد هذا الخط مع خطوط العرض، وأحيانًا يكون مائلاً نحو الشرق أو الغرب بحسب الفصل.

2.اختلاف طول النهار بين الشمال والجنوب: في فصل الشتاء، يكون النهار أطول كلما اتجهنا جنوبًا، والعكس في فصل الصيف، إذ يطول النهار شمالًا ويقصر جنوبًا.

واختتم: لذلك، فإن هذه الفروقات في توقيت الغروب تتغير من شهر إلى آخر، تبعًا لميل محور الأرض وحركة الشمس الظاهرية .. هذا والله أعلم.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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