شكرا لمتابعة خبر عن وزير خارجية المملكة ونظيره التركي يترأسان اجتماع مجلس التنسيق المشترك للبلدين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ترأس وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي التركي، اليوم الأحد، في العاصمة الرياض.

وأنشئ مجلس التنسيق التركي- السعودي في عام 2016 برئاسة وزيري خارجية البلدين، بهدف متابعة العلاقات الثنائية ضمن إطار مؤسسي يشمل جميع أبعاد التعاون.

وقال فيدان في كلمة له اليوم خلال الاجتماع: “أن الاختبارات والصعوبات، أثبتت قوة ومتانة العلاقات المجبولة بروابط تاريخية وبشرية بين تركيا والسعودية”.

وعبر فيدان عن سعادته بالتعاون مع المملكة، قائلا: “إننا سعداء بالزخم الذي اكتسبه التعاون الصادق والوثيق بين بلدينا، اللذين يعتبران من اللاعبين المهمين في منطقتنا والعالم الإسلامي، على أساس الرؤية التي وضعها قادتنا”.

وأكد فيدان أن تركيا تولي أهمية لتعزيز التعاون والتنسيق مع المملكة في كافة القضايا المتعلقة باستقرار وسلام المنطقة، معبرا عن ارتياحه بمواصلة ارتفاع حجم التجارة البينية ووصوله إلى 8 مليارات دولار العام الماضي .

وأضاف: “تماشيا مع أهدافنا المشتركة، نهدف للارتقاء بحجم التجارة إلى 10 مليارات دولار خلال العام الحالي، وإلى 30 مليار دولار على المديين المتوسط والطويل. وبالنظر إلى الطبيعة التكاملية لاقتصادينا، أعتقد أنه يمكننا تحقيق هذا الهدف بسهولة”.

ووقع الجانبان السعودي والتركي، على هامش الاجتماع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية التركية، ومعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية السعودية.