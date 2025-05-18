شكرا لمتابعة خبر عن عقيل العقيل : ابتداءً من غدًا سترتفع الحرارة إلى 48 درجة مئوية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏أوضح محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل، أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا بدءًا من يوم غدٍ الإثنين.

‏وقال العقيل خلال حديثه على نشرة النهار المُذاعة على قناة الإخبارية :” ابتداءً من غدًا سترتفع الحرارة من 45 إلى 48 درجة مئوية في معظم مناطق المملكة.”

وأضاف:” غدًا إن شاء الله سترتفع درجة الحرارة على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وبالنسبة للمنطقة الشرقية ابتداءً من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة سيتراوح الإرتفاع من 44 إلى 48 درجة مئوية .”

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