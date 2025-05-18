صقل للمهارات في ملتقى طلاب الإعلام

اختتم الملتقى الرابع لمشروعات التخرج بقسم الاتصال والإعلام في جامعة طيبة بالمدينة المنورة بعرض مشروعات التخرج للطلاب والطالبات، وظهر عدد من المشاريع المتميزة التي استخدمت فيها أدوات بسيطة في التسجيل والرصد من قبل أصحاب المشاريع، حيث شهد الملتقى ظهور عدد من الأعمال المتميزة خلاصة أعمال القسم طيلة الأعوام الدراسية وتطور المهارات والاستفادة من القدرات للقدرة على مواكبة سوق العمل.

ونجح القسم في تشكيل عدد من الفرق من طلاب وطالبات القسم عملوا على تقديم نماذج مختلفة من الأعمال الإعلامية المتميزة قادتهم للتأهل وإبرازها كمشاريع تخرج في الملتقى الرابع، حيث أشرف على أعمال فرق الطلاب نخبة من الأكاديميين ساهموا في خلق شيء من التنافس بين الطلاب والطالبات وتدريبهم على العمل الميداني والظهور الإعلامي باستخدام الأدوات البسيطة والمتوفرة، كما شجع القائمين على القسم وقادة الكلية المشرفة على قسم الاتصال والإعلام الطلاب والطالبات، وحثهم على ترجمة تلك المشاريع مستقبلا على أرض الميدان والاستفادة من تلك التجارب التي خاضوها قبل عرض مشاريع التخرج.

وشهد الملتقى الرابع الذي أقيم أول أمس في القاعة الرئيسية لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة طيبة حفل تخرج الطلاب والطالبات من خلال عرض مشاريع التخرج وتكريم الفائزين منهم بعد الانتهاء من تقييم اللجان الذي سبق الحفل.

في حين أوضح عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور سهيل بن عبد الله شفيع خلال مشاركته على أهمية مشاريع التخرج في صقل مهارات الطلبة وربطهم بسوق العمل الإعلامي، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يلعبه القسم في تطوير الكفاءات الإعلامية الشابة.