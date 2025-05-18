انطلاق المعسكر الإعدادي للكشافة والجوالة

وتضمّن المعسكر سلسلة من الدورات التأهيلية المتخصصة، من بينها دورة في الإطفاء والسلامة، ودورة في الإسعافات الأولية، إضافة إلى ورش حول قراءة الخرائط والتعامل مع ضيوف الرحمن، وتهدف جميعها إلى رفع جاهزية المشاركين وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة عالية ضمن فرق الخدمة الميدانية في المشاعر المقدسة.
وأعرب مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض المهندس بدر بن إبراهيم العبدالواحد عن فخره واعتزازه بمشاركة الجوالة والكشافة من المنشات التدريبية بالمنطقة في هذا العمل الوطني الجليل، مؤكدًا أن «المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام تمثل شرفًا عظيمًا وفرصة لغرس قيم التطوع والانضباط والمسؤولية لدى شبابنا، ونحن حريصون على إعدادهم وتأهيلهم بما يليق بمكانة هذه المناسبة العظيمة ويُسهم في تقديم صورة مشرفة لأبناء دوت الخليج».
وأضاف العبدالواحد أن الإدارة تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذ برامج تدريبية نوعية تسهم في تعزيز مهارات المشاركين وتوسيع مداركهم.
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